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شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مراقبة ووصلات لشحن الهاتف بكل كرسى.. شاهد تجهيزات قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر
ويضم كل مقعد بالقطار وصلات شحن للهاتف ومنفذ كهرباء لشحن أجهزة اللابتوب، وغيرها، بالإضافة إلى طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الأولى وأخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.
وتبلغ أسعار تذاكر قطار تالجو 150 جنيها للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية
جدير بالذكر، أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.