شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مراقبة ووصلات لشحن الهاتف بكل كرسى.. شاهد تجهيزات قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 تجهيزات قطار تالجو الجديد الذى انطلق فى أولى رحلاته اليوم من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث يضم القطار منظومة مراقبة لكل عربات القطار متصلة بغرفة مركزية داخل القطار تراقب كل ما يحدث بالقطار، بالإضافة إلى عربة بوفية توفر وجبات ساخنة ومشروبات للركاب.

ويضم كل مقعد بالقطار وصلات شحن للهاتف ومنفذ كهرباء لشحن أجهزة اللابتوب، وغيرها، بالإضافة إلى طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الأولى وأخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.

وتبلغ أسعار تذاكر قطار تالجو 150 جنيها للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر، أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.