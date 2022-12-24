شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السكة الحديد جديدة بالكامل بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل في تمام الساعة 2 عصراً (الساعة 14) انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، حيث انطلق القطار من المحطة باتجاه محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وتفقد الوزير عربات القطار (الدرجة الأولي والثانية والبوفيه)، والتقى بعدد من الركاب من مستقلي القطار الذين أشادوا بتشغيل هذه النوعية الفاخرة من القطارات وبالتطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالسكة الحديد، وأكد الوزير للركاب، أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته بمحطة مصر قال وزير النقل أهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بالركاب والتي يأتي تشغيلها في إطار تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، لتصبح السكة الحديد بحلول عام 2024 كلها جديدة بالكامل، مشيرا إلى أنه وصل قطاران حتى الآن من إجمالي 7 قطارات (6 قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو +قطار هدية من تالجو للشعب المصري ) الأول تم تشغيله بالركاب بدءا من اليوم بعد انتهاء مده التشغيل التجريبي بدون ركاب والثاني سيتم تشغيله تجريبيا بدون ركاب خلال الأيام القادمة وفقا للجدول المخطط وبتوالي وصول القطارات سيتم تشغيلها على خط القاهرة/ أسوان إلى جانب خط القاهرة/ الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم إلغاء أي موعد للقطارات لتشغيل قطار تالجو بدلا منه، بل إن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية ساهم في خلق فراغات بين مواعيد القطارات وهو ما مكن من وضع هذا الموعد للتشغيل حيث يساهم تطوير نظم الاشارات في زيادة عدد الرحلات وتقليل زمن التقاطر فخدمة تالجو ليست بديلة لأي قطار ولم يتم إلغاء أي موعد للقطارات بل هي خدمة جديدة متميزة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، لافتا الى استمرار تشغيل كافة أنواع القطارات (درجة اولى وثانية وثالثة مكيفة )وغيرها من القطارات وفقا لجدول التشغيل اليومي لخدمة الركاب، مضيفا أنه خلال حديثة مع ركاب القطار أشادوا بهذه النوعية من القطارات، خاصة وأنها وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة وتقدم مستويات عالية من الخدمة، وأن وجود هذه النوعية من وسائل المواصلات تساهم في استقلال وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، خاصة مع ربط شبكة السكك الحديدية بوسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها من وسائل النقل الجماعي، كما أنها توفر الوقت وتوفر استهلاك الوقود، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع المواطنين باستقلال وسائل النقل الجماعي

وفي إجابته على سؤال لأحد الإعلاميين حول الكلمة التي يوجهها إلى العاملين بالسكة الحديد والركاب، أكد الوزير أن كافة العاملين بالسكة الحديد بجميع الطوائف يجب أن يتسابقوا لخدمة الراكب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام، كما ناشد الركاب بالمحافظة على كافة قطارات السكك الحديدية لأنها ملك للشعب ويتم تشغيلها لخدمة المواطنين، وأن يتم اتباع كافة إرشادات السكك الحديدية خلال تنقلانهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.

جدير بالذكر، أن موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الموافق 25/12/2022 سيكون الساعة 5.50 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.