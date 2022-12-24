شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جمهورية زيمبابوى يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي الدكتور كونستنتينو شوينجا، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين بلاده ومصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدي جمهورية زيمبابوي، مع نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، أن المسئول الزيمبابوي أعرب عن تطلعه لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية عبر تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإعادة إحياء أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

ودعا نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي، الشركات المصرية للمزيد من الانخراط في قطاعات الصحة والزراعة والتعدين والإنشاء في بلاده، مقدماً الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لزيمبابوي في مجال تدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على دعم مصر المتواصل لجميع أشقائها بالقارة الإفريقية، في مقدمتها زيمبابوي، مبرزة انفتاح القاهرة على المزيد من التعاون والمبادرات التي تحقق الخير والنماء لشعبي البلدين.

كما تقدمت بالشكر لنائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي على حرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً بين البلدين على جميع المستويات، مشيرة إلى حرص السفارة في هراري الدائم على العمل كهمزة وصل للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بين مصر وزيمبابوي وتعزيز أواصر الترابط القائمة فيما بينهما.