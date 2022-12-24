شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تختار شقتك ومقدم الحجز والمدينة بعد إعلان طرح 22 ألف وحدة والان مع تفاصيل الخبر
ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.
ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز.
رابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
خامسا: التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، سادسا: سيتم الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز ومواقع الحجز والأسعار خلال أيام. سابعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع: 1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 مترا. 2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى: - أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة". ثامنا: مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى ويشمل 1971 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2. تاسعا: المدن التى يتضمنها مشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى 4 مدن جديدة وهى: - رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة. عاشرا: مشروع دار مصر ويتضمن 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2. حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى : - 15 مايو – العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة. ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2. ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى: - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة. رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.
سادسا: سيتم الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز ومواقع الحجز والأسعار خلال أيام.
سابعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع:
1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 مترا.
2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى:
- أكتوبر الجديدة
- القاهرة الجديدة
- العبور الجديدة
- حدائق أكتوبر
- المنيا الجديدة
- الشروق
- المنصورة الجديدة
- دمياط الجديدة
- غرب قنا
- ناصر "غرب أسيوط"
- العلمين الجديدة".
ثامنا: مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى ويشمل 1971 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2.
تاسعا: المدن التى يتضمنها مشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى 4 مدن جديدة وهى:
- رشيد الجديدة
- المنصورة الجديدة
- دمياط الجديدة
- العلمين الجديدة.
عاشرا: مشروع دار مصر ويتضمن 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.
حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :
- 15 مايو – العبور
- دمياط الجديدة
- برج العرب الجديدة.
ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2.
ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى:
- 6 أكتوبر
- الشيخ زايد
- دمياط الجديدة
- القاهرة الجديدة
- ملوى الجديدة
- المنصورة الجديدة.
رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.