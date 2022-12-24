شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتمنى للعالم عاما سعيدا.. الرئيس السيسى يهنئ الشعوب والرؤساء بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. الرئيس السيسى أعرب الرئيس للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته فى المناسبة الطيبة تمنى الرئيس للجميع عيدا سعيدا وعاما يحمل السلام والازدهار لشعوبهم والعالم أوفد عددا من المندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد