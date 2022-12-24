شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الموارنة والمصريين بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، ابناء الطائفة المارونية، والمصريين جميعا، وشعوب العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأضاف المطران فى بيانه: "نصلى فى هذا العيد المبارك من أجل وطننا مصر، حفظها الله وحماها من كل شر وسوء. كما نصلى من أجل سلام العالم، وأن يوقف الرب شر الحروب والتهديد بها لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، ففى ذكرى ميلاد رئيس السلام الرب يسوع (بالجسد)، نتضرع له ونرفع صلواتنا جاهدين فى البر، ومنشدين ترنيمة الميلاد: ولد المسيح هللويا. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعا بخير ومحبة وسلام".
وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.
وحول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة هذا العام، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة.