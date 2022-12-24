شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الموارنة والمصريين بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، ابناء الطائفة المارونية، والمصريين جميعا، وشعوب العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المطران شيحان فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنئ كنيستنا المارونية فى شخص غبطة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. وأبناء الطائفة المارونية فى مصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد. ونحمل لهم البركة ورسائل المحبة والسلام. كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد بحسب التقويم الغربي، ونرسل كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة والسلام بهذه المناسبة المباركة للعالم أجمعبكل شعوبه وطوائفه وأديانه، فحين ولد المسيح انشدت الملائكة انشودة السلام للبشر جميعا: "المجد لله فى العُلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبنى البشر".

وأضاف المطران فى بيانه: "نصلى فى هذا العيد المبارك من أجل وطننا مصر، حفظها الله وحماها من كل شر وسوء. كما نصلى من أجل سلام العالم، وأن يوقف الرب شر الحروب والتهديد بها لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، ففى ذكرى ميلاد رئيس السلام الرب يسوع (بالجسد)، نتضرع له ونرفع صلواتنا جاهدين فى البر، ومنشدين ترنيمة الميلاد: ولد المسيح هللويا. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعا بخير ومحبة وسلام".

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذى يأتى على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة هذا العام، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة.