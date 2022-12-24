شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكنائس المحتفلة بعيد الميلاد المجيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل عدد من الكنائس اليوم بعيد الميلاد المجيد حيث تدق أجراسها فى الثامنة مساء، ويأتى أبرزها الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية، فيما تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس صباح غد الأحد بمنطقة الحمزاوي.





الكنيسة الكاثوليكيةوتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام‪.‬

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.





الكنيسة الأسقفية وتستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، فى الثامنة مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، ويترأس الاحتفال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث يزينها قبل انطلاق الاحتفالات، أشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية، وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة.

وافتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد يوم السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وعقدت يوم السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة بالإضافة لحفل ختام السنة للشباب الأسقفى بالكنيسة.