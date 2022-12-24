شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة شاب تعرض لطعنة اخترقت قلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وأدت إلى نزيف شديد بغشاء التامور المحيط بالقلب كاد أن يودى بحياته، حيث تمت السيطرة على النزيف وخياطة الجرح النافذ وخرج المريض من العمليات، ومازال يخضع للمتابعة الطبية الفائقة بالعناية المركزة الخاصة بالقسم.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أن فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر أجرى جراحة عاجلة وطارئة فى تمام الساعة 2 صباحا، واستطاع إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وأدت إلى نزيف شديد بغشاء التامور المحيط بالقلب كاد أن يودى بحياته، حيث تمت السيطرة على النزيف وخياطة الجرح النافذ وخرج المريض من العمليات الآن، وما زال يخضع للمتابعة الطبية الفائقة بالعناية المركزة الخاصة بالقسم.

وأوضح، أن من أجرى الجراحة الدكتورة نهى هلال المدرس بالقسم، بمعاونة الدكتور أحمد عبد الرءوف، والطبيبة المقيمة فاطمة محمود، وتحت المتابعة المستمرة من الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة القلب والصدر، وقام بتخدير المريض الدكتور محمد سمير المدرس المساعد بقسم التخدير، وتمريض العمليات حمادة خليل.

ومن ناحيته، قدم الدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، الشكر، للفريق الجراحى العظيم فى القسم، مؤكدا على جاهزية الفريق الطبى بالقسم دائما لاستقبال حالات الحوادث والطوارئ وخصوصا أنه التخصص الوحيد فى محافظة القليوبية كلها.

وقدم "قصب الشكر"، لأطباء الامتياز وفنيى الأشعة وبنك الدم وعمال الاستقبال والطوارئ، وكل من ساهم معنا فى إنقاذ هذه الروح البريئة وخصوصا إدارة المستشفى والقيادة الحكيمة من رئاسة الجامعة وكلية الطب، والتى لا تتوانى عن توفير كل دعم من مستلزمات ونقل دم وأشعات وخلافه من أجل تقديم خدمة طبية لائقة وفائقة فى أسرع وقت، وخصوصا لمرضى الطوارئ.



الأشعة الخاصة بالمريض



الفريق الجراحي خلال إجراء الجراحة