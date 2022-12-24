شكرا لقرائتكم خبر عن حريق أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شب حريق أسفل كوبري النادى الأهلى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.