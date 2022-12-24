شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

على جانب آخر، تبدأ الأجهزة الرقابية عقب انتهاء المهلة المحددة لكتابة الأسعار على السلع الغذائية، حيث من المقرر أن تنتهي الفترة المحددة نهاية الأسبوع الجاري لتبدأ شن حملات رقابية مكثفة للتأكد من التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدي لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية .