شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد طب قصر العينى من الهيئة القومية لضمان الجودة للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية طب القصر العينى عن حصولها على تجديد الاهتمام من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 2022 / 2027 ، وكرمت الدكتورة منال رشدي المصري عميد كلية طب قصر العيني فريق الجودة في مجلس الكلية بمناسبة تجديد اعتماد كلية طب قصر العيني للمرة الثالثة علي التوالي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة علي اهتمامه في زيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم مما يحقق تطور وتحسن ملحوظ في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط علي تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوي من الأطباء لخدمة المجتمع، وتم انطلاقا من الخطى الاستراتيجية لجامعة القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة منال المصري علي اهتمامها في زيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم مما يحقق تطور وتحسن ملحوظ في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط علي تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوي من الأطباء لخدمة المجتمع، ولم تقتصر المعايير علي معايير جودة التعليم فقط ولكن أيضاً معايير تهتم بالخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للكلية، كما أعدت الكلية ملفا كاملا للتعامل أثناء جائحة كورونا والجهود المبذولة لاستمرار والنهوض بالعملية التعليمية واستمرار العمل بالمستشفيات، وكذلك المعايير الخاصة بالقيادة والحوكمة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجودة مبين بها الشفافية في اختيار القيادات وتنمية أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر، أن حصول الكلية علي شهادتي الأيزو (9001/2015 & 21001/2018) والاهتمام المستمر من قبل فريق الجودة لنشر مفاهيم وثقافة الجوده وتتضمن أيضاً المعايير الجهاز الإداري والمالي واهتمام الكلية بتنمية قدرات الجهاز الإداري ووضع خطط تدريبيه للنهوض بالجهاز الإداري وأيضا الاهتمام بالخريج والدراسات العليا والبحث العلمي يظهر في المعايير الخاصة بهم، حيث تهتم الكلية بطلاب الدراسات العليا والعمل الدائم علي التطوير والنهوض بالمستوي، كما تتميز كليه طب قصر العيني بالنشر العلمي بإقامة ورش عمل للتوعية ووجود المكتبة الرقمية والتمويل المالي المستمر لدعم البحث العلمي والنشر الدولي، مما أدى إلي زيادة ملحوظة في الأبحاث المنشورة دوليا وارتفاع غير مسبوق لتصنيف الكلية .

ومن المعايير البالغة الأهمية معيار البيئة والخدمه المجتمعية لاعتزاز كلية الطب قصر العينى بمسئوليتها الاجتماعية وتهتم بتعزيز دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يتفق مع البعد الاجتماعى لرؤية مصر 2030، حيث تقوم كلية طب قصر العينى بتقديم خدماتها المتميزة مجانا للمجتمع المحيط لها من خلال تنظيم العديد من القوافل الطبية المتخصصة التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مدعومة من جامعة القاهرة ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تقدم خدمات علاجية ورعاية طبية وبرامج تدريبية وورش عمل وتدريب للأطباء بالمدن والقرى والوحدات الصحية من خلال مناظرة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية فى ضوء الإمكانيات المتاحة وتحويل الحالات المتقدمة إلى مستشفى قصر العينى كما يقوم الأساتذة المشاركون بالقوافل الطبية بإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وعمل ورش العمل ذلك فى مختلف التخصصات الطبية فى إطار رفع وزيادة التوعية لدى أطباء الأقاليم والتعليم الطبى المستمر بهدف تدريبهم وتعريفهم بأحدث الوسائل العلمية الطبية.