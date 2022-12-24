شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يطلق اليوم أكبر برنامج دعوى بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعا مع قيادات الوزارة للإعلان عن برنامج دعوي غير مسبوق في جميع المساجد، للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والوسطية، وأكد وزير الأوقاف، أن المساجد أصبحت منارات علمية وثقافية وروحية، يعقد بها مجالس الفقه ومجالس الحديث.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، استحداث عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022، كان من بينها إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة)، كما تم إطلاق مقرأة الأئمة القراء، وإطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور، إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات، إطلاق 5 مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات، إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة، عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا".

وأطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة المسجد المثالى لعام 2022، وذلك فى ظل الأنشطة الدعوية المكثفة وغير المسبوقة التى أطلقتها الوزارة، حيث شارك أئمة المساجد في المسابقة من خلال تقديم ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال التى أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوى والمجتمعى ومدى إسهامه فى مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام وفى خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة بالمسج، وتم تشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة مدير المديرية لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الدينى.

وأعلنت وزارة الأوقاف اختيار مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة مسجدا مثاليا لعام 2022 م تطويرا وأنشطة.