شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اجتماع الأعلى للجامعات لمتابعة استعدادات امتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات ، اليوم السبت ، اجتماعه الدورى ، وذلك بمقر فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف ، ورؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالى .

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى كليات فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات، وأيضاً متابعة انتظام العملية التعليمية بالجامعة .

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم السبت ، آخر استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022 / 2023 خاصة فى ظل انطلاق الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعى .

كما يستعرض الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى الرباط عاصمة المغرب

وترأسه الجلسة الافتتاحية للدورة (43) للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" .

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشر، ترأس أمس الجمعة الجلسة الافتتاحية للدورة (43) للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والتى تستمر على مدار يومي 23-24 ديسمبر الجاري، بحضور د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، د. دواس تيسير دواس رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو فى دورته (43)، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذى بالدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر لمنظمة الإيسيسكو، مؤكداً أنها تمثل الإطار الأقوم للتعاون البناء والحوار المثمر، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، مشيرًا إلى حرص منظمة الإيسيسكو على إشـــراك الدول الأعضاء واللجان الوطنية والتنسيق معها من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لإستراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمجالات عملها؛ بهدف الاستجابة لمتطلبات ســـياقات المستقبل، وكذا العمل على وضع رؤية مستقبلية متجددة لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

وأشاد د. أيمن عاشور بالجهود المتواصلة التي تبذلها الإيسيسكو، للعمل على رفع مستوى أدائها ودورها، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل نموذجاً متميزًا للتعاون البناء والحوار المثمر في مجالات عملها، والذى انعكس على ريادتها في مجالات عدة منها: استشراف المستقبل، والحفاظ على التراث الثقافي، ونشر تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك بناء القدرات الوطنية بالدول الأعضاء من خلال دعم التعليم، وتأهيل وتدريب الشباب والنساء، ودعم البحث والابتكار، مؤكدًا على أن الإيسيسكو لم ولن تدخر أي جهد للدفع قدمًا بكل مبادرة محمودة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لصالح دولنا الأعضاء، وبما يحقق طموحات شعوب دول العالم الإسلامي.