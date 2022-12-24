شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأهيل 2812 كيلو مترا من الترع بمراكز حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

قال سويلم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4362 كيلو مترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم إنهاء تأهيلها حوالى 2812 كيلو مترا، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلو مترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل فى 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير 114 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة" ، وذلك لإقامة 126 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع) ، المواقف النموذجية (6 قطع) ، المدارس (5 قطع) ، الأسواق الحضرية (5 قطع) ، الوحدات البيطرية (4 قطع) ، وحدات الإسعاف (4 قطع).