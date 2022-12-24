شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح أرز أبيض بلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 14.5 جنيه للكيلو الأرز الأبيض المعبأ بجانب أيضا طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه.

وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن مع استمرار مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقى استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزى الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز أو تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، مع توجيه مديريات التموين إنذارا رسميا لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ول تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت فيه الحكومة آليات ضبط الأسواق والتصدى لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لازم كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.