شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية المهربة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية المهربة.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات الدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات الدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية المهربة.