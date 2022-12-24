شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة للتقديم بوظائف الأطباء بالكويت غدا.. تعرف على الرواتب والتخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة آن آخر موعد للتقدم لوظائف الأطباء والتمريض من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد فرص العمل المتاحة للأطباء وأطقم التمريض تبلغ 250 فرصة عمل، بينها 50 فرصة عمل للأطباء و200 فرصة للمرضين من الجنسين، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء، و400 دينار كويتى للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

وكانت الوزارة أوضحت أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، مشيرة أن الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآتية: تخدير استشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة استشارى ومسجل، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشارى ومسجل، وأشعة استشارى وأخصائى ومسجل، وأخصائى تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض، وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويخضع لفترة اختبار 3 شهور، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob، أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .