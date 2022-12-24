شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الدولة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه إتخاذ ما يلزم للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وتهدف الحكومة إلى حماية الأمن القومى الغذائى والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.

‏‎1- إنشاء وحدة للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحة العسكرية، وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات.

2- اتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى، بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم "533/2022" بمختلف أنواعها مركزياً.

‏‎3- تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.

4- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة 152 من القانون.

5- يواجه المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

6- شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

7- يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

8- يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

9- تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

10- لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.