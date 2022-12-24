شكرا لقرائتكم خبر عن محور كمال عامر يختصر الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محور الفريق كمال عامر، أحد أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة، باعتباره أول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، حيث يمتد من دائري المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر؛ مما سيسهم بشكل كبير في تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية وخفض معدلات التلوث فى إقليم القاهرة الكبرى.

يشمل المشروع، إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما أنه يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، ويربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

وبانتهاء أعمال المشروع، وبدء تشغيله سيسهم في تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، فضلا عن تقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، كما أنه سيسهم في تقليل المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، وسيحقق قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في استغلال المساحات الواقعة أسفله في إقامة منتزهات ونقاط خدمية مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية ومواقف حضارية لسيارات السيرفيس.



أعمال الإنشاءات بالمحور



أعمال الإنشاءات بمحور كمال عامر



محور كمال عامر



محور كمال عامر في الجيزة