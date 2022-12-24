شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة مصر باليونسكو تكشف تفاصيل جديدة حول تسجيل احتفالات العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي باليونسكو، أن تسجيل احتفالات العائلة المقدسة ووضعها على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي، هى اتفاقية وقعت عليها مصر وملزمة بجميع بنودها.

وأضافت الدكتورة نهلة إمام خلال مداخلة هاتفية برنامج "العاشرة" على قناة إكسترا نيوز، أن أهمية تسجيل احتفالات العائلة المقدسة أن كل عامين نسعى إلى تسجيل عنصر من عناصر التراث الثقافى غير المادى المصرى على قوائم الاتفاقية، موضحة أن هذا اعتراف دولى بان هذا العنصر موجود فى الدولة، وأن الدولة تهتم به وتصونه وانه يمثلها.

تابعت الدكتورة نهلة إمام هذا العام كان العنصر هو الاحتفالات المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، مشيرة إلى أن مصر تعد ملف لآلة السمسمية وهى آلة موسيقية شعبية منتشرة فى مدن القناة وأماكن كثيرة فى مصر، لافتة إلى أن مصر تشترك مع مجموعة من الدول العربية فى إعداد ملف حول العمارة الصينية، وملف حول النقس على المعادن "النحاس والذهب والفضة"، ثم ملف واعد تشترك فيه معظم الدول العربية عن "الحناء".

واوضحت، الدكتورة نهلة إمام وضعنا خطة فى وزارة الثقافة للتسجيل، وخطة أيضا للتسجيل على المستوى الوطنى لإقامة أرشيف وطنى على المستوى الوطنى، وخطة لحماية الحرف.

وفى وقت سابق، أكدت أن هذا هو الملف السابع الذى تنجح مصر في تسجيله على الاتفاقية في اعلى منظمة ثقافية في العالم وتضم أكثر من 80 دولة وكل دولة تسعى لأن تسجل.

وتابعت: الاتفاقية غير معنية بالمردود على السياحة وقيمة التسجيل أنها تحتفى بتراثنا واحتفالاتنا وأى عنصر يتم تسجيله يرفع الوعى والسياحة والعائد الاقتصادى ليسوا الهم الأول من الاتفاقية، هوية المواطنينن وهوية البلد تعرف من المكان واللغة وحفاظنا على هويتنا هو حفاظنا على تراثنا وأن قيمتنا في حفاظنا على تراثنا وهذا تراث حافظ عليه المصريون من 2020 سنة، وما زال المصريون يحافظون على تراثهم وهذه امانة كبيرة وصلها لنا الشعب المصرى ، وأى ملف لابد انيتم تقديمه من قبلها بسنتين وان وهناك لجنة عالمية تقيم