شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: 25 ديسمبر انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن جارى الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حيث من المقرر انطلاقها يوم 25 ديسمبر الجارى وتستمر حتى 24 يناير 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على راحة وسلامة الطلاب.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عدد طلاب الكلية يقترب من 5 آلاف طالب، وتم البدء فى امتحانات العملى يوم الاحد 18 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن تم إعلان نتيجة امتحانات الميد تيرم وأعمال السنة للطلاب.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية وصفحات التواصل ، لافتا إلى أن الجدول تم وضع بشكل دقيق واستطلاع رأى الطلاب حول الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول .

وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي ذلك لمداهمة الكيانات الوهمية على مستوى المحافظات .

وأضاف السيد عطا فى تصريحات ل"الخليج 365" أن الوزارة لن تترك الطلاب فريسة الكيانات الوهمية التى توهم الطلاب بالالتحاق بها وهى غير معتمدة ولم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة العملية التعليمية .

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى إلى أن هناك 176 معهدًا خاصًا على مستوى الجمهورية، و44 معهدًا حكوميًا، يمكن الاطلاع عليهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها عام 2015، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيرًا إلى صدور 189قرارًا وزاريًا بإغلاق كيانات وهمية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.