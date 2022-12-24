شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

وتحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية مساء يوم 24 من الشهر الجارى، حيث تقام القداسات في كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك ويترأس الصلوات الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، فيما تحتفل الكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويترأس الصلوات المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.