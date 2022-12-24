شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 12 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات النقل خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء حريص على دعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخطط التى تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير الشبكة هدفها تنفيذ استراتيجية الطاقة 2035 والتمكن من الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة لـ42%، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال عام 2022 من تنفيذ ما كان مخطط بنسبة بلغت حوالى 62%، حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه.

وأوضح حمزة أن وزارة الكهرباء حريصة على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقيا.

وأشار حمزة إلى أنه تم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

و أشار حمزة إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وذلك سواء على مستوى شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال عدد من الإجراءات أدت إلى تحسين وخفض نسبة الفقد حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام الحالى 3,66% مقارنة بـ3,83% خلال العام المالى السابق.