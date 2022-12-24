شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الطائفة المارونية يحتفلون بعيد الميلاد المجيد برفقة بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أطفال الطائفة المارونية في مصر بقدوم ذكرى عيد الميلاد المجيد، برفقة بابا نويل أمام كنيسة القديس يوسف بالظاهر، حيث جاء ذلك بعد القداس الإلهى الذى ترأسه المطران جورج شيحان مطران إبروشية القاهرة للطائفة المارونية وكورال الأطفال استعداد لاحتفالات عيد الميلاد غدا.

وتحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية مساء يوم 24 من الشهر الجارى، حيث تقام القداسات في كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك ويترأس الصلوات الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، فيما تحتفل الكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويترأس الصلوات المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بـ عيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وقال الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد في صعيد مصر مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الأمور جيدة تماما الأن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.



بابا نويل مع الأطفال



بابا نويل