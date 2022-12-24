شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة السبت 24/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 42: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 2:44 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
وقت صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:55 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 46: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م