شكرا لقرائتكم خبر عن حصول هدى المراغي على وسام كندا ومنح داليا مصطفى الميدالية البلاتينية والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان وزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن الدكتورة داليا مصطفى، المستشارة النفسية والتربوية المصرية، المقيمة في كندا، حصلت أيضا على الميدالية البلاتينية للملكة إليزابيث الثانية، والتي تعد أرفع وسام ملكي للعمل الإنساني في كندا وحول العالم، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، عن فخرها واعتزازها بالدكتورة هدى والدكتورة داليا، وقالت إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه علماء وخبراء مصر حول العالم، مضيفة أن هذا التكريم مستحق للدكتورة هدى والدكتورة داليا وهما بحق فخر السيدات المصريات بالخارج اللواتي لم يدخرن أي جهد في سبيل رفع اسم وطنهن عاليا في دول مختلفة حول العالم، فهما يعشقان مصر ودائما ما يترجمان هذا الحب والانتماء إلى دعم لوطنهما في كل المجالات.
يشار إلى أن تكريم الدكتورة داليا مصطفى جاء من قبل الحاكم العام لمقاطعة ألبرتا سلمى لاخاني ممثلة الملكة إليزابيث الثانية والملك تشارلز الثالث، وذلك لما لها من بصمة إنسانية في خدمة سكان مقاطعة ألبرتا بكندا وحول العالم، وأيضا لدورها الملموس في مساعدة الأفراد والأسر المتضررين نفسيا في مرحلة وباء كوفيد طيلة آخر ثلاث سنوات، وتنمية الوعي والإدراك لذوي الاحتياجات الخاصة، وإصقال المهاجرين الجدد بالمهارات ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الكندي مع الحفاظ على هويتهم الأصلية، وسبق أن تم تكريم الدكتورة داليا بالوسام الملكي الكندي للعمل العام وخدمة المجتمع في إبريل 2018 بمدينه أوتاوا الكندية.