شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتطوير خدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وتركز الدورات التدريبية على ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية، والدور الإدارى والفنى لمدير المركز، وأعضاء لجان المتابعة، ودورة عمل الطلبات المقدمة، والشاشات، لمتابعة صحة إنهاء الإجراءات على المنظومة، ودور الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، والتقارير اللازمة لمتابعة الأعمال على المنظومة، والتطبيق الصحيح لدورة عمل التراخيص العامة.
لافتًا إلى أنه تم تقسيم جميع المحافظات على دورات المخطط التدريبى، لتشمل الدورة الأولى محافظتى القاهرة والسويس، وتضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والاسكندرية ودمياط، وتضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية.
أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبنى سويف، وتضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد، وتشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.