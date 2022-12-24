التنمية المحلية تبدأ تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتطوير خدمات المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، عقد 8 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لجميع الكوادر التى تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، لرفع كفاءة مديرى المراكز التكنولوجية، وأعضاء لجان المتابعة على مستوى جميع المحافظات، وتبلغ مدة الدورة الواحدة 3 أيام بإجمالى 24 ساعة تدريب، ويتراوح عدد المشاركين فى كل دورة بين 46 إلى 48، ويستفيد من الدورات 378 متدربا من جميع المحافظات، إضافة إلى 16 متدربا من الوزارة.

وتركز الدورات التدريبية على ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية، والدور الإدارى والفنى لمدير المركز، وأعضاء لجان المتابعة، ودورة عمل الطلبات المقدمة، والشاشات، لمتابعة صحة إنهاء الإجراءات على المنظومة، ودور الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، والتقارير اللازمة لمتابعة الأعمال على المنظومة، والتطبيق الصحيح لدورة عمل التراخيص العامة.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكداً أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

لافتًا إلى أنه تم تقسيم جميع المحافظات على دورات المخطط التدريبى، لتشمل الدورة الأولى محافظتى القاهرة والسويس، وتضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والاسكندرية ودمياط، وتضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية.

أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبنى سويف، وتضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد، وتشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.