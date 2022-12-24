شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة مصرية باليابان لـ"مصر تستطيع": النمل الأبيض من الكوارث.. وتوصلت لعلاج لطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ندى زين الدين، باحثة مصرية حاصلة على لقب أفضل رسالة دكتوراه من إحدى جامعات اليابان، إنها حصلت على أفضل لقب عن رسالة تتناول مخاطر النمل الأبيض على المنازل والمواقع الأثرية.

وأضافت ندى زين الدين، فى مداخلة عبر زووم لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc: "درست ترميم الآثار، بالإضافة إلى الميكروبيولوجى، ووقعت فى حب النمل الأبيض، حتى أرى كيف لحشرة صغيرة مثله تستطيع أن تهدم منازل وآثار، وحصلت على منحة فى اليابان بسبب ذلك".

وأكملت ندى زين الدين: "كشفت مخاطر النمل الأبيض فى مدينة القصر الإسلامية التى تقع فى واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، واكتشفت أن النمل الأبيض أحدث بها كوارث، لأن هذا النوع من النمل عندما يدخل مكان ولاسيما إذا كان به أخشاب، يحول النمل الأخشاب إلى نشارة في وقت قصير جدا".

وأردفت: "مع التغيرات المناخية أصبح النمل الأبيض أكثر شراسة، وهذا النمل ذكي جدا وتسبب في كوارث في مدينة القصر الذي تحتوي على أخشاب كثيرة في الواحات، وهناك فرق كبير بين النمل الأبيض والنمل الفارسي، حيث إن الأخير لا يتسبب في مشكلات".

وتابعت: "النمل الأبيض لونه أبيض ويصل إلى درجة الكريستال، ويضع 60 بيضة في أقل من ثانية، وأنا تفاجأت أنه وصلت إلى القاهرة بسبب التغيرات المناخية، لأنه عندما يدخل إلى مكان يتسبب في مشكلات كبيرة، حيث إن اليرقة الواحدة تنتج مستعمرة كاملة من النمل".

وأشارت إلى أن اليابان تعاني من مشكلات كبيرة مع النمل الأبيض، قائلا: "معظم بيوت اليابان من الخشب لذلك النمل الأبيض يتسبب في مشكلات كبيرة لديها، وأنا توصلت إلى علاج عضوي أي طبيعي لطرد النمل الأبيض مصنوع من نوع من أنواع البكتيريا حتى لا يتسبب في الإضرار بالإنسان والحيوان، كما حصلت على براءتين اختراع في اليابان لصناعة الدواء الذي تكلفت به إحدى الشركات اليابانية وسوف تنتجه في الفترة المقبلة"، والدواء سيكون في صورة سبراي يتم رشه على النمل والمناطق المتواجد بها، ويكون فعال أيضا مع الصراصير كونها فصيلة من فصائل النمل الأبيض".