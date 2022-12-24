شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع غذائية داخل مخزن مخالف بقصد الاحتكار فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت إدارة تموين الدقى والعجوزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، نجحت الإدارة من ضبط مخزن للسلع الأساسية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير بهدف احتكارها، حيث تم مصادرة 220 كيلو سكر بدون فواتير، و475 كيلو أرز مصري بدون فواتير، و850 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و1000 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و72 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير.

كما تم مصادرة 68 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير، و36 زجاجة زيت قلية وزن 700جرام، و40 زجاجه زيت حجم لتر بدون فواتير، و288 علبة معلبات بدون فواتير، و168 برطمان صلصة بدون فواتير، و360 كيس مكرونة مشكلة بدون فواتير، و36 علبة سمنة بدون فواتير، و408 علبه صلصه بدون فواتير، بالإضافة إلى 168 برطمان فاصوليا بدون فواتير، وذلك برئاسة صفية حسني مدير إدارة تموين الدقى والعجوزة وبالاشتراك مع قسم الدقي.

يأتي ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفى سياق متصل، نجحت أجهزة محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة من ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة العياط، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها، حيث تم مصادرة اللحوم والختم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

وفي نطاق مركز ومدينة أوسيم، تمكنت حملة مماثلة من ضبط 10 طن شيش دواجن وجلود وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر غير مرخص بأوسيم، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.