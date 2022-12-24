شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. تسديد ديون 451 غارما وغارمة فى 18 محافظة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار "النساء ذوات الإعاقة فى مرحلة التعافى ما بعد كوفيد 19 ... نحو التمكين الاقتصادى والمشاركة السياسية".

- فيلم التضامن الاجتماعي "أبواب مكة" يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى يستعرض جهوده وإنجازاته في "صالون رؤى الشباب" الذى نظمته مكتبة الإسكندرية بمشاركة 2000 شاب وفتاة وحضور وزير الشباب والرياضة وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلس الشيوخ.

- استمرارا لجهوده البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ينفذ تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظتي الأقصر وأسوان ومشاركة 376 مستفيدا.

اجتماع اللجنة المنعقدة لمناقشة ملف "فاقدى العين الواحدة" برئاسة المستشار محمد عمر القمارى وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة تصنيف فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة من عدمه.

- مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تنظم مهرجانا بمناسبة ختام اعمال مشروع "الفن للجميع"

- انطلاق المؤتمر السنوى (22) للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى" فى الفترة من 19–21 ديسمبر 2022، وذلك استجابة للاهتمام العام بضرورة عقد اجتماعى جديد يواجه المشكلات المجتمعية.

- تنفيذًا للمبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات»، التضامن الاجتماعي تسدد ديون 451 غارمًا وغارمة في 18 محافظة".

- في إطار مبادرة "الطالب المنتج"، وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم تختتم ورشها التدريبية على الحرف بهدف رفع معارف ومهارات الطلاب حول التراث الحرفي، ونشر ثقافة العمل الجماعى.

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوي.

- القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة "تأهيل سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بحضور ممثلي الوزارات المعنية والاجتماع يناقش البرامج التنموية المتكاملة لتلك المناطق.

- رائدات برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية،، يشاركن في ندوات توعية في قرى محافظة قنا للتوعية بحماية النساء من كافة أشكال العنف فى اطار انشطة حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

- بهدف الخطاب الديني والمجتمعي لتنمية الأسرة المصرية، برنامج وعى للتنمية المجتمعية يستكمل رجال الدين الإسلامي والمسيحي تحت عنوان "من اجل التنمية والحياة الكريمة".

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوي.

- القباج تشهد الاحتفال بالعيد القومى لمملكة البحرين وترسل تحية لقيادة وشعب البحرين، مؤكدة على عمق العلاقة بين الدولتين ومتمنية تعاون وثيق على المستوى الاقتصادي في الفترة القادمة.

- القباج تشيد بدور الجمعيات الأهلية في توفير خدمات صحية لحوالي 30% من الأسر، إلى جانب دورها في رفع الوعي المجتمعي.

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العليا لشئون الحج.

- التضامن الاجتماعي تعقد اجتماع "اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية"، بهدف مناقشة مؤشرات إنجاز وحدة العدالة الجنائية للأطفال في إطار تناول مشروع العدالة الجنائية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يعلن نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح بمقر الجامعة البريطانية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل سونيا بوماد مدير "مؤسسة شرق غرب"، بهدف بحث فتح سوق لمنتجات الحرف اليدوية للفئات الأولى بالرعاية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي والتوعية بالتراث المصري الأصيل.

- القباج تشهد احتفالية " صوت الصورة" ، وتوقع بروتوكول تعاون بشأن تحول دور الأيتام نحو اللامأسسة.

- دولة رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والقباج، وانجازات برنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء، والكشف الطبي، والعلاج، والتحاليل، والدعم النفسى، والتطعيمات.

- القباج تستقبل ، رئيس مجلس إدارة اتحاذ الصناعات المصرية، لبحث فرص التعاون لتوفير فرص عمل في المناطق الريفية، ولضم طلاب تكافل وكرامة الراغبين الالتحاق بالمدارس الفنية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لمناقشة استعدادات حج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

- بحضور دولة رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومُجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية بشأن التنسيق لإصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية.

- التضامن الاجتماعي تختتم ورشة عمل لمناهضة أسوأ أشكال العمل للأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان «الصرخة» لوقف عمل الأطفال ولدعم حقوق الطفل في التعليم وفي اللعب.

- التضامن الاجتماعي بالمنيا يشارك مع جامعة دارية بالمنيا، في إطلاق "عافر"، أول حملة بالصعيد تنطلق من محافظة المنيا للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه عند الأطفال (ADHD) وسبل التعامل معه.

- فى إطار الاستعداد لمواجهة الازمات والكوارث، الهلال الاحمر المصرى ينفذ تدريب مكثف خلال ثلاثة أيام بمدينة الفيوم فى اطار الاستعداد لمواجهة السيول.

- نيفين القباج تتفقد مستشفى 57357، لتقصى موقف التمويل وسبل الاستدامة، ولاستعراض فرص تقديم الدعم المساندة لاستمرار تقديم الخدمات بنفس الجودة ولنفس الأعداد.