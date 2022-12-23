شكرا لقرائتكم خبر عن حل 253 شكوى بقرى "حياة كريمة".. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" حل 253 شكوى بقرى "حياة كريمة".. "التنمية المحلية": إدراج مطالب المواطنين فى خطة العام المالى الجارى والمقبل.. الدولة ملتزمة بإنهاء كل المشروعات لتحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن فى قرى الريف.

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