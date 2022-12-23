شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وانخفاض بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الأرصاد بسقوط الأمطار خلال الثمانية والأربعين ساعة المقبلة، بعد بدء فصل الشتاء رسميا الأربعاء الماضي.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، إن الأمطار ستكون متفاوتة على شمال البلاد والقاهرة ومدن الصعيد، وسنشهد تكاثر السحب المنخفضة على البلاد، وهو ما يصاحبه أمطار".

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأمطار التي سنشهدها خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستكون خفيفة ومتوسطة على مدن القناة وخليج السويس، ومع يوم الأحد ستتقدم الأمطار بشكل أكثر للمناطق الداخلية وتصل لبعض المناطق لمحافظات القاهرة".

وأكملت: "بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل في فصل الشتاء، بسبب تكاثر وجود السحب التي تحجب أشعة الشمس وهو ما يساعد على الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة".

وصرحت بأنه يستمر الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، على أن نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل والفترات المتأخرة، حيث تكون درجة الحرارة ما بين 13 و 15 درجة مئوية".

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بجانب تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة شمالا تصاحبها أمطار، واستمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

كما نشهد طقس خريفى على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل جنوبا، سوف يكون الطقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء، وستكون هناك فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى بنسبة 50%، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة 30%.