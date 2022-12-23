شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سيارات لشفط مياه اﻷمطار بمحاور القاهرة الكبرى لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت سيارات شفط المياه على المحاورالرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظات القاهرة الكبرى، لسحب اي مياه متراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظات، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة الكبرى، بسقوط اﻷمطار على المحاور و على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

ووضعت اﻹدارة العامة للمرور، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق ومنها:

-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

- الإلتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.