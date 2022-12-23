شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: نشرة يومية بأسعار السلع ومنافذ بكل المحافظات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة المصرية حريصة على وضع خطة مستقبلية للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تسعير ووضع القيمة على كافة السلع بكل المنافذ بالجمهورية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، سيوجه بإنشاء منافذ لبيع السلع بكافة محافظات الجمهورية، حتى تتوفر السلع في الفترة المقبلة، وبأسعار جيدة، لاسيما بين السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أول قرارات ضبط الأسواق يتمثل في إعلان قيمة السلع على مستوى الجمهورية، مردفا: "سيتم إصدار نشرة يوميا تشمل كل أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة، وسنعمل على إقامة المنافذ بكل المحافظات بداية من يناير المقبل وقبل شهر رمضان، لضمان توفير السلع وعبور الأزمات وارتفاع الأسعار".

وتابع عادل ناصر: "سنعقد اجتماع غدا بالغرفة التجارية، لوضع خطة للإعلان عن أسعار السلع، وحاليا نقوم بعمل جدول يشمل كل السلع الغذائية تمهيدا للإعلان عن أسعارها، حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليها قبل الشراء".

وفي وقت سابق، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور، يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزي، مُشدداً على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.