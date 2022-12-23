شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لرفض البنك المركزى تمويل استيراد بعض السلع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور، يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات، بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، الذي نفى تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

تداول منشور يزعم وقف البنك المركزى لتوفير تمويلات استيراد عدة سلع منها السيارات والموبايلات





الحقيقة:نفى البنك المركزى الشائعة مشددا على أن المنشور المتداول مزيف

أكد أن أى قرار صادر عنه يُعلن فى بيانات رسمية عبر موقعه الإلكترونى

أهاب البنك المركزى بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة

شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المنشورات المزيفة