شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى باريس لـ3 قتلى و4 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فرنسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة باريس، ارتفع إلى 3 قتلى وإصابة 4 آخرين.

هذا وقد أعلن الإدعاء العام في العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم الجمعة أن 3 أشخاص قتلوا، فيما أصيب أربعة آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة بوسط العاصمة .

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن شرطة باريس حثت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تم اعتقال مشتبه به.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن المشتبه به سبق أن هاجم مركزا للاجئين، مؤكدة أن الإدعاء يبحث أي خلفيات عنصرية محتملة لإطلاق النار.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.