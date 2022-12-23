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تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار بالطرق

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القاهرة - سامية سيد -  

-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا 

 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية 

 

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

 

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

 

-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

 

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب 

 

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق 

 

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

 

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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