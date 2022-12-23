شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع نظيره الكندى إنشاء مصنع لعربات المترو والأوتوبيسات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس كامل الوزير نظيره الكندى عمر الجبرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وفى بداية اللقاء أكد وزير النقل المصرى على عمق العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلى التطلع إلى التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة ومن جانبه أشاد وزير النقل الكندى بالإنجازات الكبيرة والمشروعات الضخمة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة كما قدم الوزير الكندى التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى بالنجاح الباهر لمؤتمر المناخ COP27 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضى مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الجانب المصرى فى كافة مجالات النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التى يشهدها هذا القطاع فى مصر.

وتباحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلى بين الجانبين حيث أكد وزير النقل الكندى على أن الجانب الكندى سينفذ مشروع نقل سككى بطول 1000 كم يمر بالعديد من المدن الكندية وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام فأشار وزير النقل المصرى إلى أن الشركات المصرية العاملة فى مجالات البنية التحتية ستتقدم لهذا الطرح بما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية مثل ليبيا والعراق وتزنزانيا وغيرها من الدول وأن هذه الشركات ستتحالف فى هذا الطرح مع شركات عالمية.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تمثل نقطة إنطلاقه قوية للتعاون المشترك خاصة مع وجود خطة كبيرة وشامله لتطوير كافة قطاعات النقل مشيراً إلى أن هذه المجالات تتمثل فى التعاون فى إقامة مصنع فى مصر لتوطين صناعات عربات السكك الحديدية والمترو وكذلك إنشاء مصنع فى مصر لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى مجال وإدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ المصرية خاصة مع ما يشهده هذا القطاع من تطور كبير تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لدراسة أوجه التعاون المشترك التى يمكن البدء بها فى قطاعات النقل المختلفة.