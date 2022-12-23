شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم معرض للاحتفال بذكرى مرور 119 عاما على إنشاء قصر محمد على بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظّم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، معرضًا أثريًا لمدة شهر، وذلك احتفالا بذكرى مرور 119 عاما على تشييد القصر، تحت عنوان ”المنافذ الأثرية ومضبوطات الأسرة العلوية".



مدخل قصر الأمير محمد علي

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم حوالي 70 قطعة أثرية متنوعة تم ضبطها بواسطة الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، من أبرزها إبريق من الفضة للأميرة توحيدة ابنة الخديوي اسماعيل، مزين بزخارف نباتية وهندسية، ومنضدة عليها منظر تصويري لفرقة موسيقية ويحيط بها إطار معدني ذهبي مزين بزخارف نباتية بارزة تمتد على طول الأرجل، وتمثال نصفي للملك فؤاد الأول من الرخام الأبيض، ومهد الملك فاروق، مصنوع من الخشب المذهب ومزين بزخارف هندسية ونباتية وعلى جانبيه مونوجرام للملك فاروق يعلوه التاج الملكي.



بوابة قصر الأمير محمد علي

ومن جانبها قالت آمال صديق مدير عام المتحف، إنه على هامش المعرض سيتم تنظيم محاضرة عن الأمير محمد علي وسرايات المتحف يلقيها محمد البرديني مدير المتحف، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الجولات الإرشادية والورش التعليمية والمتخصصة لذوي الهمم للتعريف بالمتحف ومقتنياته.



قصر الأمير محمد علي بالمنيل

جدير بالذكر أنه تم البدء فى تشييد سراي الإقامة والتى تعتبر أول سراى تم بناءها فى القصر، ثم توالى بناء باقي سرايات وأقسام القصر، لتضم سراي الاستقبال، وبرج الساعة، والسبيل، والمسجد، ومتحف الصيد، وسراي الإقامة، وسراي العرش، والمتحف الخاص، والقاعة الذهبية، بالاضافة إلى الحديقة الرائعة المحيطة بالقصر والتي تتميز بالعديد من النباتات والأشجار الفريدة. واستمرت أعمال التشييد حتى عام 1943م.



جزء من قصر الأمير محمد علي بالمنيل

كما أن قصر الأمير محمد علي بالمنيل ينفرد بتصميمه المعماري الرائع، حيث أنه تم بنائه على عدة طرز إسلامية، لذا فهو يُعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون والعمارة الإسلامية، كما أنه يقع في بقعة جميلة على فرع النيل الشرقي بجزيرة منيل الروضة.



جزء من سرايا قصر الأمير محمد علي

ويتميز بزخارفه المتنوعة والمميزة من الحقب التاريخية المختلفة، حيث يحتوي على حوالى 38 سقف متنوعة الزخارف والألوان والخامات، علاوة على ما تحويه السرايات من تحف نادرة ومقتنيات ثمينة.



تصميم معماري مميز لقصر الأمير محمد علي

الأمير محمد علي هو نجل الخديوي توفيق، وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني، فقد كان وليا للعهد من بعد شقيقه وكان وصيًا على العرش بعد وفاة عمه الملك فؤاد الأول عام 1936م، كما نصب وليًا لعهد الملك فاروق حتى عام 1951م، وكان واسع الثقافة، واشتهر بحبه للفنون الإسلامية وولعه بجمع التحف والآثار، وكان محبا للفنون بكافة صورها خاصة الإسلامية منها، ومن أشهر هواياته تربية الخيول العربية ذات الأنساب العربية العريقة، وأوصى أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف يحمل اسمه.