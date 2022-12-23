شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تنجح فى حل 253 شكوى بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أهم الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2022 بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجراءات الاستجابة لها، وذلك فى ضوء التوجيهات بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات العاملة بالوزارة والعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تعد أكبر المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها تصنف كواحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية فى العالم، حيث تهدف لـرفع كفاءة القرى المصرية والبنية التحتية التى ظلت مهملة لسنوات طويلة، بجانب رفع كفاءة ومستوى معيشة المواطن المصري، ومن ناحية أخرى تسخير كافة أدوات التواصل بها للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين فى محافظات المبادرة.

وأكد اللواءهشام آمنة، في بيان اليوم، أن "صوتك مسموع" نجحت بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات فى حل 253 شكوى من إجمالى 278 شكوى فى القرى المنفذ بها "حياة كريمة"، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" تنوعت مابين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد، أوإحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد أهم محاور مبادرة"حياة كريمة" اضافة إلى طلبات لإدارج قرى جديدة بمبادرة "حياة كريمة" أو تطوير قرى أو تقنين اراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت مطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية فى قرى ابوالغيط بمركز القناطر الخيرية وكفر الدير وكفر الشوبك بمحافظة القليوبية، وعزبة الاصلاح القبلية بقرية شرنوب وقرية أمين باشا ونجع الرزيمات ودنشال والعوجا وعزبة حسن قاسم وزاوية صقر بمحافظة البحيرة، وقرى ادندان والعقيبة الجديدة بأسوان، وعزبة المرازيق بقرية كوم سعيد بمحافظة اسيوط، وقرية كفر الطرينة وعزبة الطامية ووالبواجرية بمحافظة المنوفية، وقرى بحر البقر والقصبى ومنشأة مصطفى خليل وشرارة الكبرى والبكارشة بالشرقية، مشيراً الى انه تم إدراج مطالب المواطنين فى خطة العام المالى الحالى لحياة كريمة وخطة العام المالى القادم أو خطط الوزارات المركزية التى تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التى تنفذها من خلال "حياة كريمة" .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال "صوتك مسموع" أو التقدم بالشكاوى من خلال إدارة خدمة المواطنين، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، بما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف، والاستجابة الى شكواهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسر المستهدفة فى القرى المنفذه بها "حياة كريمة"، وتحقيق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة.

و أضاف اللواء هشام آمنة أنه يولى أهمية كبيرة لتمكين مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق أهدافها والتى تتضمن القضاء على الفقر، وإنشاء مجتمعات مستدامة، وتوفير خدمات البنية الاساسة، و الطاقة، و الرعاية الصحية، والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً الى إلتزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالى 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى الريف المصرى، و حل مشكلاتهم ومطالبهم و تحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.