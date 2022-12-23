القابضة للكهرباء تدرس إعادة هيكلة "الخدمات الطبية" لتحسين الخدمة للعاملين

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القاهرة - سامية سيد - تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حاليا إعادة تشكيل الهيكل الإدارى لشركة الخدمات الطبية التى تم انشائها منذ فترة قريبة بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية، خاصة وأن عدد العاملين بالقطاع يبلغ 150 الف موظف.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تدرس حاليا إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة بعد تزايد عدد شكاوى العاملين بالوزارة من تدنى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حريصة على حوكمة المنظومة الطبية للعاملين بالكهرباء لتقديم خدمات مميزة و القضاء على كل أشكال الفساد بالقطاع ، لافتا إلى أن شكاوى العاملين خلال الفترة الأخيرة من تراجع مستوى الخدمة الطبية دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر لدراسة إعادة تشكيل الهيكل الاداري لشركة الخدمات الطبية.

وتابع المصدر، أن مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة للشركة القابضة للكهرباء مصر بسبب واقعة رفض شركة الخدمات الطبية التى تم انشائها موخرا دفع رسوم ثلاجة الموتى لأحد العاملين بالوزارة و التى تبلغ قيمتها 500 جنيه الأمر الذى تسبب فى ترك المتوفى خارج ثلاجة الموتى لأكثر من 3 ساعات.

و أوضح المصدر، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تدخل فى هذه الأزمة، وأصدر قرار بتحويل الموظف المسؤول عن الواقعة للتحقيق معه وإيقافه عن العمل، موضحا أن شركة الخدمات الطبية أصدرت بيان اعتذار للعاملين بالقطاع بعد الواقعة بيومين الأمر الذي أثار غضب موظفى الوزارة.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت تقرير مفصل عن الواقعة للرد على طلب الإحاطة المقدم من مجلس النواب ، مشيرا إلى أن من بين الأسباب التى أثارت غضب العاملين بالوزارة هو تدنى مستوى الخدمة الطبية منذ إنشاء شركة الخدمات الطبية الجديدة و اصبح راتب الموظف يخصم منه شهريا جزء للعلاج الطبي علاوة على استمارة بقيمة 150 جنيه للكشف و استمارة آخرة بقيمة 150 جنيه ليتم صرف العلاج.

جدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء لخدمة 150 الف موظف، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء، وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .