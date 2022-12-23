شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق 87 قافلة تنموية شاملة بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة فى المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.
وجاء فى التقرير مشاركة الجامعة فى المبادرات الأفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، ومن أهمها إطلاق "مشروع 1000 قائد أفريقي" الأول من نوعه على المستوى الاقليمي، والذى تقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية، ومبادرة "أفريقيا تتكلم العربية" بهدف تعليم 1000 أفريقى للغة العربية، واتفاقية مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى تحويل كلية الدراسات الأفريقية إلى بيت خبرة أفريقية، وتطوير دورها فى دعم التوجهات القومية نحو أفريقيا.
وفى سياق متصل، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة نجحت فى إحداث طفرة كبيرة فى منظومة البحث العلمى والنشر الدولي، وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية فى مجالات علمية مختلفة، مشيرًا إلى تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية فى عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التى تلى جامعة القاهرة وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.