الصحة تكشف الإسعافات الأولية لنزيف الأنف.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية نزيف الأنف والتى تتضمن:

-اطلب من المصاب الضغط على جانبى الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام

-استمر بالضغط لمدة عشرة دقائق علي أنف المصاب ثم خفف الضغط تدريجيا

-اطلب من المصاب جعل رأسة مائلا إلي الأمام وهو جالس وذلك امنع دخول الدم إلي الحلق فيصاب بالغثيان

-وضع شاش نظيف داخل أنف المصاب

-اطلب من المصاب أن يتنفس من فمة

-غسل وجة المصاب بالماء البارد

- اذا ظل النزيف مستمرا واطلب خدمة الاسعاف 123

والأسباب الرئيسية لنزيف الأنف هى:

الهواء البارد أو الجاف الذى يهيج الجلد ويؤذى الأوعية الدموية للأنف.

الحساسية أو نزلات البرد.

مشاكل الجيوب الأنفية.

الاستخدام المفرط للرذاذ الذى يعالج الاحتقان.

كسر الأنف.

وبمجرد أن يبدأ أنفك في النزيف، طالما أنه لم يكن بسبب حادث أو ضربة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الجلوس بشكل مستقيم.

بعد ذلك، قم بإغلاق الجزء السفلي من أنفك بإصبعك الإبهام.

تنفس ببطء من فمك وابق رأسك منتصباً لبضع دقائق حتى يتوقف النزيف