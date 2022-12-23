شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 65 نوع من أشجار المانجروف بالعالم حلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
واضافت وزارة البيئة ، عبر موقعها الالكترونى، أن أشجار المانجوق موزعة حول المناطق الاستوائية، ويوجد منها 65 نوعاً فى منطقة جنوب شرق آسيا، كما تشتهر عدة أنواع في الوطن العربي أشهرها "القرم"، و"الشورى" المنتشر حول الساحل الغربي للبحر الأحمر، بمصر والسودان، والمملكة العربية السعودية واليمن، إضافة إلى مناطق أخرى في الخليج العربى، وخليج العقبة، كما تضم الإمارات أحد الأنواع النادرة ويطلق عليه القرم الرمادى أو أفيسينيا مارينا.
وتؤكد وزارة البيئة إلى أنه من دون التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، فإن قرابة نصف شواطئ العالم ستكون عرضة للتآكل بحلول نهاية القرن الحالي، بسبب عمليات التعرية الساحلية، حيث سيؤدي تآكل الشواطئ الرملية إلى تعريض الحياة البرية للخطر، و يتسبب في خسائر فادحة في المدن الساحلية التي لم تعد لديها مناطق عازلة لحمايتها من ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة، بالإضافة إلى ذلك سيزيد من كلفة التدابير التي تتخذها الحكومات للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ.
ومن المرجح أن يؤدي تآكل السواحل إلى أضرار كبيرة في الممتلكات، وفقدان الوظائف، وانخفاض عائدات السياحة والضرائب، نتيجة لاختفاء سواحل وشواطئ مدن ساحلية سياحية.