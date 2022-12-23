محافظ الشرقية: إنشاء 7800 وحدة سكنية ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من إنشاء 7800 وحدة سكنية بقرية كفر الحمام ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق علي مساحة 103 أفدانة باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات لحل مشكلة الإسكان وتوفير بدائل لسكان العشوائيات على غرار الاسمرات وبشائر الخير وهي تمثل طوق نجاة للمواطنين من جشع أصحاب العقارات الخاصة.

كما جار إنشاء منطقة سكنية تجارية علي مساحة 8 أفدنة بمدخل مدينة الزقازيق، بتكلفة2 مليار جنيه تضم 800 وحدة سكنية ومركز تجارى، كما جار إنشاء منطقة لوجستية وخدمية بتكلفة مليار جنيه على مساحة 10 آلاف متر بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق.

وتابع أنه تم تنفيذ 81 مشروعا بتكلفة 316 مليون جنيه، باشراف المهندس محمد النجار وكيل وزارة الإسكان من أهمها إنشاء نفق ميدان عرابي ومول تجاري وإداري متعدد الطوابق بميدان التحرير و4 وحدات إطفاء بمركز الحسينية وسوق منشأة أبو عامر، وتحديث مبنى المحافظة وصيانة وترميم مكاتب الصحة وإحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية بحي ثان الزقازيق.



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (1)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (2)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (3)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (4)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (5)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (6)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (7)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (8)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (9)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (10)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (11)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (12)



المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات (13)



