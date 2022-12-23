شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شراء الملابس الشتوية.. اعرف 10 مواصفات للمنسوجات الصديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العالم حاليا لتعميم ثقافة الاستخدامات البيئية، فى كافة المجالات، ومنها الصناعات النسيجية بكل أنواعها، والحرص على استخدام مواد الإنتاج الغير مكلفة بيئيا، من أجل الحفاظ على البيئة، وتخيض الانبعاثات الكربونية، بالتوازى مع ذلك كثير منا لايمكنه التفرقة بين الاقمشة والمنسوجات، ان كانت طبيعية او صناعية لتعدد انواعها اولا، و جود اختلافات فى طرق تصنيعها، حيث تعد الألياف المصنوعة من مواد طبيعية كالقطن والصوف والحرير ، ألياف صديقة للبيئة بعكس الألياف المهجنة التى يدخل فيها تركيبات اخرى، وذلك فهى تستهلك طاقة أقل فى التصنيع ، بالاضافة لانها لاتنتج ملوثات كبيرة .

هناك العديد من الأسئلة تدور فى ذهنا حول المنسوجات والخامات وهل هى بيئية ام عدوه للبيئة، خلال هذا التقرير نرصد عدد من المعايير الدولية للمنسوجات، والمواصفات التى تجعلها صديقة للبيئة، وتساعدك على الاختيار الافضل عند الإقدام على شرائها.

أولا : تم وضع معايير عالمية للمنسوجات العضوية والاتفاق عليها، و ترتبط بمراحل الانتاج ، ويتم الحصول على شهادة عضوية لكل مرحلة منها، بحيث يمكن تسميته بانه منسوج عضوى.

ثانيا: يتحدد دائما حجم التأثير البيئي للمنسوجات العضوية، عن طريق كيفية زراعتها وتصنيعها ، فعادة ما تكون المنسوجات العضوية لها تأثير أقل على البيئة، دون غيرها من الأقمشة التقليدية حتى وان كانت مصنوعة من مواد طبيعية.

‏ثالثا :من أهم الشروط لتكون هذه المنسوجات صديقة للبيئة ، أن يكون تم تصنعها بنسبة 95% من المواد العضوية، وأنه لا يستخدم عند زراعتها مبيدات حشرية مثل الفورمالديهايد والمذيبات والمعادن الثقيلة

رابعا : من مواصفات المنتج الصديق للبيئة من الملابس أيضا، أن يكون فى مراحل التصنيع تكون مغزولة ومتماسكة باستخدام مواد طبيعية، مثل البارافين والنشا، وإذا يتم معالجتها بالأمونيا اوبالطريقة الميكانيكية أو الحرارية، فإنها تكون فقدت احد اهم شروط المنسوجات العضوية.

خامسا: أن يكون تم استخدام الأصباغ الطبيعية خلال مراحل الصباغة دون مواد كيماوية صناعية، إضافة لان يكون لدى الشركة التى تصنعها ملف وسجل بيئى معتمد يضم حجم النفايات وكرق التخلص منها والمعالجة.

سادسا أن تكون الشركة المصنعة ملتزمة بقوانين العمل الخاص بالعمالة وحجمها والاجور والامن الصناعى ولا تلجأ لعمالة الأطفال.

سابعا هناك بعض الحالات التى يفقد فيها القطن صفته الخاصة بأنه ألياف طبيعية، منها مثلا أن القطن يستخدم حوالى 16% مبيدات حشرية، وأنه يتم معالجته باستخدام مبيدات غير أمنة قد تسبب أمراض .

ثامنا : عليك معرفة الشروط التى قد تفقد نباتات القطن صفة الياف بيئية ، هو استهلاكة العالى للمياه، حيث يستخدم حوالي 925 جالون ماء لإنتاج رطل واحد من المادة الجاهزة للتصنيع، وهو أيضا من النباتات التى تجهد التربة خلال زراعتها ويراها خبراء البيئة انها تساهم فى تغير المناخ حيث انها تساعد على تدهور خصوبة التربة.

تاسعا: للصوف عدد من المخاوف البيئية، خاصة فى مراحل إنتاجه، وخاصة غاز الميثان ، حيث تعد المبيدات الحشرية والمبيدات مشكلة ثانوية، وتتطلب تربية الاغنام سنويا الاف الجنيهات لتهيئة الاصواف التى تأخذ بعد قصها من الاغنام، كما يؤكد خبراء البيئة ، ان طن الصوف يستهلك500 الف لتر من الماء، فحسب الدراسات العلمية أنه كل واحد من هذه الاغنام حوالى 20 إلى 30 لتر من الميثان يوميًا، ففي نيوزيلندا التى تعد المصدر الرئيسي للصوف فى العالم ، انبعاثات غاز الميثان تمثل أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

عاشرا: لعل الحرير باعتباره نسيج طبيعي ومتجدد وقابل للتحلل البيولوجى، قد يمنحنا التفاؤل ، لانه لا يتم فى انتاجه سماد و إنتاجه يكون على نول ، وهو ما يجعل تأثيره البيئي ضئيلا جدا، لكنه لم يسلم من اراء الخبراء والمتخصصين باعتباره من الصناعات لا تتم بشكل منظم يحترم قوانين العمل، ويقوم بشكل رئيسى على عمالة الاطفال، اضافه لانه يتم صباغته بمواد كيميائية اصطناعية، رغم انه تتم المعالجات الكيميائية على المنتجات الحريرية قبل بيعها ، لتؤدى إلى زيادة الملوثات.