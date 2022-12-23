شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن 7 مناطق بمدينة نصر من 8 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت شركة المياه أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحد فخرى بمدينة نصر.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
وفى سياق آخر تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مركز خدمة عملاء جنوب الخانكة، فى زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل، واستمع رئيس الشركة، لمجموعة من العملاء للاطمئنان عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدم والوقوف على أي مشكلات والاهتمام بمنظومة التحصيل وتعظيم الإيرادات.