شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الإجابة فى كراسة الأسئلة بامتحان الثانوى العام الورقى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.
- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.