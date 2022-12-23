شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 23/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 2:44

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 2:36 م

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:24