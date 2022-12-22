بروتوكول تعاون بين الاتصالات وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للتحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمى للمستشفيات والمعاهد التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والتطوير، وإيمانا بالدور الهام الذى تقوم به الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع بتحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للعبور إلى الجمهورية الجديدة،

وقع البروتوكول المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتورمحمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ممثلا عن الهيئة.

وصرح المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة بأن توقيع البروتوكول يأتى في إطار دعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومى ، وحرصا من الحكومة على التعاون الوثيق بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية كل في مجاله ، وتماشيا مع أهداف المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة المصرية وخاصة في مجال الخدمات الصحية، والذى توليه القيادة السياسية الاهتمام البالغ، نظرا لارتباطه الوثيق بالمواطن المصرى واستثمارا للنجاح الذى تحقق في مشروعات أخرى مثيلة.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأنه تم الاتفاق على التعاون المشترك في مشروعات الميكنة والتحول الرقمى لكافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفنى ، وتنمية الموارد البشرية والفنية، والدعم في اختيار وإعداد الكوادر الفنية، وتوفير الدورات التدريبية للمتخصصين العاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والعمل على التوافق وسهولة تبادل البيانات لتحقيق الاستفادة القصوى من أي أنظمة مميكنة، وكذلك العمل على تأمين سرية البيانات.

وأضاف بأن البروتوكول يشتمل على قيام الهيئة بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتخطيط والتنفيذ للمشروعات البحثية باستخدام الوسائل التكنولوجيا والرقمية المختلفة فى مجال الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، وكذلك الأبحاث فى مجال التكنولوجيا المساعدة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك عن طريق البرامج البحثية المشتركة، وإنشاء معامل لابتكار الحلول الرقمية والتكنولوجية، وحاضنات الأعمال للتكنولوجيا المساعدة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاهد المتخصصة التابعة للهيئة.